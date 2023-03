Miele avgjorde HV-dramat i Leksand: ”Allt klickar nu”

Det bjöds på dramatik på hög nivå när HV71 vann efter förlängning i Tegera Arena. HV låg under med 0–2 tidigt i den andra perioden, kom tillbaka in i matchen via mål av André Petersson och Sam Vigneault och 3.08 in på förlängningen avgjorde sedan Andy Miele med ett klassmål. En poäng till Leksand, två till HV71.