All stadstrafik i Jönköping ställdes in på torsdagskvällen på grund av snöovädret, meddelade JLT.



Under fredagsmorgonen hade ännu inga uppdateringar kommit – samtidigt som Jönköpingsbor stod och väntade i busskurar.



– Vi vet ingenting, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.