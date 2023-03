Darren Aronofsky räds inte att ta upp svåra ämnen så som missbruk och beroende i mardrömslika Requiem for a dream, psykisk ohälsa i Black Swan, Mickey Rouarkes smärtsamma föredetting i The Wrestler. Alla så kroppsliga, från venen där kanylen sätts in till ballerinans självspäkning och så wrestlarens sönderbrottade kropp.