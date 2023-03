Så ska HV bygga för framtiden: ”Har ruggigt bra koll”

HV71:s förra säsong vill nog klubben helst glömma. Man hade problem att få en tränare, då klev sportchefen Peter ”Humlan” Hammarström in och axlade huvudtränarrollen samtidigt som han var sportchef. Truppen satt väldigt sent och var tunn redan från början. Ett par skador under säsongen gjorde att den blev ännu tunnare. Man krigade i botten och lyckades till slut klara SDHL-kontraktet till kommande säsong. ”Humlan” har lämnat tränarrollen och är nu bara sportchef. Nya tränaren heter Ulf Hall och presenterades under måndagen.