Så blir nya matsatsningen i Science Park – 700 får plats

I höst öppnar FC-gruppen upp ”Nivå” i höghuset Science Park Towers, som just nu håller på att byggas mellan Jönköping University och Science Park. FC-gruppen har planerat för satsningen under fem års tid och den 25 augusti invigs den nya restaurangen och mötesanläggningen. Nu har de skickat in en ansökan till tillståndsenheten om serveringstillstånd.