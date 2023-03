– Man kan inte låsa lånen förrän fastigheten är färdig och man flyttar in. Sedan tecknar också bostadsrättsföreningen ett lån hos banken för att förvärva fastigheten, och det är den ränta och amortering föreningen får som ligger till grund för avgiften de boende ska betala varje månad.

Projektchefen Gustaf Hjertqvist flikar in:

– Nyproduktioner börjar säljas ungefär två år innan man kan flytta in. Det finns inget hus när försäljningen börjar, och inför en säljstart tar vi fram en kostnadskalkyl som uppskattar samtliga boendekostnader och en beräknad månadsavgift. Vi brukar räkna med en marginal på 1–1,5 procent extra mot dagens ränteläge, men idag har det blivit en helt ny spelplan med de höga räntorna.

Det är här Tositos nya lösning för att trygga situationen för köpare och de boende kommer in. Under tre år från tillträdesdatum går Tosito in med ett ränteåtagande, eller en räntegaranti som det också kan kallas, gentemot bostadsrättsföreningen.

– Tosito vill vara en trygg aktör på marknaden och vi vill inte att köpare ska behöva oroa sig för kraftigt höjda månadsavgifter. När föreningen tar lån från banken idag och får en högre ränta än man räknat med, så går vi in och åtar oss att betala de räntekostnader som överstiger 3,5 procent, berättar Gustaf Hjertqvist.