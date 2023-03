I dagens medielandskap, där alla är ”everything everywhere all at once” för att tala med en Oscar-vinnare, är det nästan en prestation att som etablerad musiker gå nästan helt under radarn.

Men Svante Söderholm, tenorsaxofonist med rötter i Jönköping, lyckas. Jag letar på strömningstjänsterna och på Youtube och hittar inte en ton. Inte förrän jag får tips om några frijazzspår på Soundcloud, som bågnar och kränger och för oväsen.

Söderholms nu aktuella konstellation spelade på Ödlan i Jönköping förra året, och när de nu gästar Jazzklubben gör de det inför en publik som inte är den största för säsongen – möjligen ett resultat av den anonyma framtoningen.

Den här kvällen är det inte friform som gäller, utan jazz förankrad i en bred tradition. Programmet presenteras som en hyllning till nyligen avlidne Wayne Shorter. Första halvan är det Miles Davis-relaterade nummer som gäller, andra halvan Shorter.