”Betydligt roligare än lektionerna”

Under fredagen deltog Hagabodaskolans elever i ett nytt initiativ kallat ”Klasskampen”. Bakom arrangemanget stod Habos samtliga kyrkor, fritidsgården, högstadieskolan samt kommunens fältsekreterare. Och under några timmar skulle eleverna lösa en stor mängd uppgifter – allt från att ta sig igenom en stor hinderbana i sporthallen till att räkna antalet ljus vid OK Gränsens elljusspår eller ta reda på hur många dörrar det finns till Jönköpings-Postens Haboredaktion. För att bara nämna några exempel.