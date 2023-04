Förra mandatperioden styrde MP, L, C och S Jönköping under namnet ”Koalition för Jönköping”. Efter valet har nu samarbetet gjorts om något. Rent formellt styr L, C och S kommunen men de gör budget och kommunprogram ihop med MP och V. De fem partierna går under namnet ”Samverkan för Jönköping”. Kommunprogrammet som presenterades under måndagen anger vad ”Samverkan för Jönköping” i stora drag avser göra fram till nästa val.