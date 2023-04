”Nubben” avslöjar – får nej av stjärnorna

På lika många dagar har tre utpräglade ’HV-killar’ lämnat klubben efter samtal med sportchefen Kent ’Nubben’ Norberg. I tisdags kom beskedet att backen Nichlas Torp inte erbjuds nytt kontrakt, målvakten Jonas Gunnarsson meddelade i onsdags att han vill vara förstamålvakt och söker sig vidare – och under torsdagen kom kanske resultatet av det tuffaste samtalet som ’Nubben’ tvingats hantera under våren:



– Ja… jag har fruktansvärt respekt för Simon. Jag tog ju honom till Timrå. Samtidigt sammanfattar han det jävligt bra. Han var beredd på det men besviken. Hade han inte hetat Simon kanske det hade varit lättare. Men är man 35 och inte spelat året före så är det många parametrar man får väga in här.



Att Simon Önerud, med dubbla SM-guld i HV-tröjan och som tidigare varit lagkapten, inte erbjöds nytt kontrakt har skapat reaktioner i sociala medier bland HV71-fansen.