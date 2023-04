– Det är nästan omöjligt att svara på det utan att blanda in Linköping i leken. Norrköping har varit större än både Linköping och Jönköping för mer än 50 år sedan. På 80-talet går Linköping om Norrköping och har en långt starkare tillväxt. Och jag tror det handlar om typiska saker som universitet och industristrukturer. Just på 80-talet får kunskapsekonomin ett starkt fäste och medan Norrköping har varit en traditionell arbetarstad med traditionella industrier så har Linköping nog gynnats av den nya given, säger hon och fortsätter.