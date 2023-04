Det blir tidvis trångt i helgen när föreställningen ”Time of my life” ges. Inte mindre än 230 dansare kommer att dansa under åtminstone en av de fyra föreställningarna. Som flest kommer det att vara 150 personer på scenen samtidigt. Men då blir det inte så mycket dansat. Emma Green som driver Dansfabriken vaggar sida åt sida lite pingvinlikt för att visa hur trångt det kommer att vara på scen i slutet av föreställningen.