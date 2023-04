Ett ton cannabis avslöjat – härva spåras till Småland

Under torsdagen väcktes det åtal för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott under tiden våren 2020 – januari 2021. Den åtalade personen är en man i 35 årsåldern och hemmahörande i Kronobergs län. Åtalet gäller smuggling av sammanlagt drygt ett ton cannabis från Spanien till Sverige. Narkotikan har vid flertalet tillfällen transporterats till en lagerbyggnad i Rottne, Växjö kommun, där det i slutet av januari 2021 anträffades 131 kilo cannabis. Även den resan omfattas av åtalet, uppger åklagare Gunilla Öhlin i ett pressmeddelande. Narkotikan har förts in i Sverige vid flera olika tillfällen och det handlar om olika typer av cannabis.