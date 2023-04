Under fredagsmorgonen upptäcktes en akut vattenläcka på Kanalgatan i centrala Jönköping. Det gör att flera fastigheter på Kanalgatan och Östra storgatan under morgonen blev utan vatten. Enligt Jönköpings kommun uppgavs avbrottet i värsta fall vara hela dygnet.



Kent Stenebrand, driftchef på tekniska kontoret, konstaterade att det handlade om en läcka på huvudledningen längs med Kanalgatan.



– Det gäller fastigheter på Östra storgatan, även adresserna på Kanalgatan samt i Vätterhems fastigheter, säger han och fortsätter:



– Det tar tid att gräva sig ner. Är det en spricka på längden i röret kommer det ta tid. Men har vi tur, vi jobbar på hårt just nu, så kan vi förhoppningsvis vara färdiga till lunch. Men det är i bästa fall, säger Kent Stenebrand.