Verkstaden på Lindströms bil fick förra veckan in flera bilar som behövde nya katalysatorer efter stölder. ”Totalt tror jag det var tolv förra veckan, med helgen. Men efter helgen som varit nu har vi inte fått in några alls”, säger Jens Brorsson, teknisk chef på Lindströms bil (som dock på bilden står under en bil som inte har katalysator).

Bild: Robert Eriksson