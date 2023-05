Så agerar JLT efter ARN:s besked

En 18-åring fick en tilläggsavgift på 1 500 kronor efter att ha köpt en bussbiljett via mammans konto hos JLT. Anledningen till att 18-åringens bussbiljett inte godkändes var för att hon visade upp biljetten via hemsidan och inte via appen när kontrollanten kom. 18-åringen uppgav att hon inte kände till att hon behövde ha mammans mobil med sig och fick dock rätt hos ARN.