Fler föds i Habo – går emot trenden

Habo kommun sticker ut i barnafödande under årets första kvartal. Många kommuner runtom i landet kämpar med ett minskat barnafödande, däribland Jönköpings kommun. Totalt sett i Sverige så är antalet födda barn i januari–mars i år är det lägsta under ett första kvartal på 20 år. I Habo kommun ser det dock annorlunda ut och kommunen tangerar nästan den rekordåret 2010 då det föddes 48 barn under årets första kvartal.