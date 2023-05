Köpsugen? Här är hetaste sommarställena just nu

Snart kommer gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol stå ute i ängen och därför är det många som just nu drömmer om en sommarstuga. Vi har kikat in på Hemnet för att kolla in vilka som var de mest besökta annonserna för fritidshus i kommunerna Jönköping, Vaggeryd, Habo och Mullsjö under vecka 20.