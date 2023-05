Charterbolaget TUI utökar sitt program från Jönköpings flygplats till vintern. Bolaget meddelar nu att man kommer storsatsa på Kanarieöarna. Det handlar om dubbelt så stor kapacitet i varje veckovis avgång till Las Palmas på Gran Canaria jämfört med förra vintern, samt att man lanserar nya destinationen Lanzarote.



Säsongen inleds 29 oktober fram till slutet av mars 2024, medan Lanzarote handlar om en engångstur – än så länge – med start i februari.



– Vi lägger om planeringen hur vi lägger våra flygningar, men på totalen innebär det dubbelt så många flygstolar. Sen är Lanzarote en helt ny destination från Jönköping och där vill vi börja försiktigt, säger TUI:s kommunikationsansvarige Dian Martinez Valencia.



TUI har under våren meddelat att de tvingats minska på resor under sommaren till Kreta på grund av låg efterfrågan, där fick hela tio av femton planerade avgångar ställas in.