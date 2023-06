Över två tusen ungdomar tar studenten under fredagen i Jönköpings kommun. Det kommer vara mycket folk i rörelse, speciellt under kvällen och natten. Men redan i torsdags kväll samlades cirka femhundra ungdomar, enligt polisens beräkningar, på Vätterstranden och i city för att förfesta.



Kommunpolisen Maja Karlsson gör bedömningen att studentfirandet inleddes lugnt och städat.



– Vi är är synliga och så närvarande som det bara går och förverkar alkohol i den mån vi kan, samt stävjar ordningsstörningar för att det inte skulle eskalera under natten.



Hennes bedömning är att hon är nöjd och att det var god stämning längs Vätterstranden.



– Jag tror vi landade i enbart en brottsanmälan.



Polisen ser dock att fredagsdygnet kommer bli mer intensivt. Framförallt ur alkoholsynpunkt – men också med narkotika. Enligt Maja Karlsson råder en annan typ av knarkliberal inställning bland ungdomar jämfört med andra åldersgrupper.



– Vi ser att det är mer narkotika än alkohol, speciellt bland ungdomar. Det är lättare att få tag i.