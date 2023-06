450 000 kronor. Det var vad Almedalsveckan kostade skattebetalarna Jönköpings invånare förra året. Mycket har hänt sedan dess. Almedalen skakades av ett mord och Sverige har gått in i en lågkonjunktur med hög inflation. Jönköpings kommun allena förväntas behöva spara in 85 miljoner kronor under 2024.