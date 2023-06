Det var i samband med studenten för två veckor sedan som polisen uppgav att man under en längre tid – under flera veckor – misstänkte att en serie bränder i gräs- och skogsmark medvetet startas av ungdomar. Totalt handlade det om sju bränder som polisen antingen rubricerade som mordbrand eller skadegörelser. Det som oroade polisen var att bränderna startade under en tidsperiod när det rådde extrem torka i marken och räddningstjänsten hade infört ett eldningsförbud.