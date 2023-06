Fotbollsfest i Habo – 370 fotbollsmatcher på 48 timmar

Under helgen kommer 130 lag från hela södra Sverige att samlas i Habo för att delta i ungdomscup i fotboll. Med 63 flicklag och 67 pojklag representerade, förväntas evenemanget locka över 1 800 spelare och 400 ledare. Med en imponerande total på 370 matcher, siktar Habo IF, som arrangerar cupen, på en riktig folkfest under helgen.