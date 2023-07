Jönköpings Södra kom igång ordentligt i slutet på vårsäsongen och gick på sommarledighet med fyra segrar och ett kryss på de fem sista matcherna. Tack vare den fina poängskörden har laget en liten chans att blanda sig in i den absoluta toppen i division 2. Just nu har laget sju poäng upp till serieledande Tjust IF FF.