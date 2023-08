Södratränaren om förlusterna: ”Sitter bara i huvudet”

J-Södra spelare hemma på Vallen igen. Under lördagen dyker Helsingborgs IF upp, ett tippat topplag som har underpresterat den här säsongen. Laget ligger näst sista och har bara 17 inspelade poäng – J-Södra har 24. Tränaren Andrés García menar att det finns likheter mellan lagen just nu.