SVT ratar Jönköping igen: ”Vi ger oss inte”

Årliga Musikhjälpen har varit ett populärt inslag och lockar miljoner av svenskar – men ingen gång under 2000-talet har SVT valt att förlägga det på Jönköpings torg och gator.



Kommunen har via Destination Jönköping uttryckt ett intresse av att arrangera evenemanget, man har även försökt sig på en charmoffensiv genom en swishkampanj i sociala medier i hopp om att övertyga SVT.



Nu får man alltså se sig slagna igen då det under onsdagen blev klart att Växjö kommer att få arrangera Musikhjälpen.