Hallbykaptenen optimistisk inför säsongsstarten

Vi träffas i början av augusti, precis innan Elin ska kliva in på D-hallens golv för en sedvanlig kvällsträning. Bara för en stund sen slutade hon för dagen sitt jobb som sjuksköterska och begav sig omgående till träningen. Eksjöprodukten anslöt till Hallby säsongen man degraderades till division 2 och sedan dess har kaptenen varit Hallby trogen genom hela seriesystemet. På lördag går hon in i sin andra säsong med sitt Hallby i Handbollsligan (tidigare SHE).