Även i Jönköpings län märks en dämpad oro. Jämfört med första halvåret 2022 har kontantuttagen minskat med 16 procent. I fjol plockade vi i genomsnitt ut 483 kronor per person och månad, i år "bara" 406 kronor.

Ytterligare ett bevis för detta är att samtidigt som uttagen av kontanter minskar så sker också en ökad insättning, från 138 kronor per person och månad till 156 kronor. Motsvarande siffror för Jönköping visar en ökad insättning med sex procent, från 118 kronor per person och månad våren 2022 till 125 kronor per person och månad våren 2023.

– Man tycker inte att man behöver ha de här kontanterna hemma och börjar använda dem, alternativt sätta in på sitt konto igen.

Förändringen sker samtidigt som antalet kontantautomater fortsätter att minska. Enligt Johan Nilsson är det omkring 75–100 stycken som har stängts hittills i år och det totala antalet uppgår nu till omkring 1 200 runtom i landet.