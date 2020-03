Under lördagen skickade SHL och SDHL in en hemställan till Svenska Ishockeyförbundet, där man begärde att SM-slutspelet skulle ställas in. På söndagen beslutade en enig förbundsstyrelse i Svenska Ishockeyförbundet att avsluta allt spel i SHL, SDHL, Hockeyallsvenskan och Hockeyettan med omedelbar verkan.

Även SM-slutspelet och samtliga kvalspel ställs in.

– Coronaviruset skapar stor oro och osäkerhet i hela samhället. För oss är det viktigaste just nu att göra det vi kan för samhället i stort, men också att sätta hälsan först för spelare, ledare, funktionärer och publik. Vi har under de senaste dagarna haft en tät dialog med berörda ligaorganisationer om hur vi ska hantera den uppkomna situationen, men också i förhållande till svensk ishockeys tävlings- och seriebestämmelser. Därför har förbundsstyrelsen tagit beslutet att ställa in säsongen för SHL, SDHL Hockeyallsvenskan och Hockeyettan och som en konsekvens av det att inte dela ut något SM-guld i år eller spela färdigt kvalen, säger Anders Larsson, ordförande i Svenska Ishockeyförbundet, i ett pressmeddelande.

HV-damerna snuvas

Det betyder att HV71:s SM-kvartsfinal mot Skellefteå, som skulle inletts den 30 mars, inte blir av. Även HV-damerna, som ledde med 1-0 i matcher mot Luleå i SM-finalen, kommer inte få slutföra sin säsong. Därmed blir man snuvade på guldet.

Ishockeyförbundet skriver i pressmeddelandet att eftersom inte slutspelet kan spelas som planerat så kommer inte någon svensk mästare att koras. Inget lag kan heller flyttas upp eller degraderas från någon serie, enligt tävlingsbestämmelserna.

Samtliga lag som säsongen 2019/2020 tillhört SHL, SDHL, Hockeyallsvenskan och Hockeyettan kommer att tillhöra samma serier även kommande säsong,