Nio extraföreställningar är insatta till ”Grease” Sverigeturné med Lotta Engberg, Anton Hagman och Caroline Johansson Kuhmunen i huvudrollerna tillsammans med stor ensemble och liveband. Föreställningen spelas just nu på Nöjesteatern i Malmö och därefter blir det turnépremiär i konserthuset i Linköping 21 februari.

Totalt gästas 20 orter innan det blir final på Cirkus i Stockholm 11 april. 15 mars gör turnén ett stopp i Kinnarps Arena i Jönköping. Från början var tanken att det skulle bli en föreställning, men eftersom den första är slutsåld har en extra föreställning satts in.

För regin står Staffan Götestam som än en gång tar sig an uppdraget att bevara en 40 år gammal historia på ett modernt sätt, utan att tappa den klassiska Grease-känslan.

Koreografen Siân Playsted skapar dansnummer till låtar som “Grease is the word”, “Greased Lightning”, “You´re the One That I Want” och “We Go Together”.