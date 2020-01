Så ställde HV71 upp: Målvakter: Jonas Gunnarsson (Hugo Alnefelt) Backpar: Didrik Strömberg – Em.. Så ställde HV71 upp: Målvakter: Jonas Gunnarsson (Hugo Alnefelt) Backpar: Didrik Strömberg – Emil Johansson, Eric Martinsson – Johannes Kinnvall, Markus Lauridsen – Jesper Williamsson, Christoffer Persson. Kedjor: Alexander Bergström – Linus Fröberg – Linus Sandin, Martin Thörnberg – Axel Holmström – Simon Önerud, Oscar Sundh – Johan Johnsson – Filip Sandberg, Christoffer Törngren – Joakim Andersson, Juuso Ikonen, Zion Nybeck.

När domarna släppte pucken i matchen mellan SHL-rivalerna HV71 och Linköping HC var det för den hundrade gången båda lagen drabbade samman. "Jubileumsderby", alltså. De 6 459 personer som hade tagit sig till Kinnarps Arena under tisdagskvällen fick se två formsvaga lag göra upp om poängen. HV hade ett facit på fyra raka förluster med sig in till matchen, ett bra facit om man jämför med gästerna som inte hade lyckats vinna under ordinarie tid på sina tio senaste försök.

Linköping startade matchen bäst och skapade inledningsvis flera farliga målchanser, till slut lyckades man även få in ledningsmålet. Efter drygt fyra spelade minuter blev Robin Johansson fri framför mål och kunde stöta in 0-1 bakom Jonas Gunnarsson. Mardrömsstart för HV71.

HV71 fick inte mycket att stämma under stora delar av matchen. Felpassningarna avlöste varandra och när Linköping lyckades skapa den farligaste målchansen i ett av HV:s powerplay hördes spridda burop från läktarplats.

Gästernas ledningsmål blev första periodens enda mål, och länge såg den andra perioden ut att blir en mållös historia – men Linus Sandin ville annorlunda. Med en minut kvar av den andra akten tog Christoffer Törngren fart längs högerkanten, rundade sin back och hittade in till Sandin som kunde kvittera till 1-1.

Kalldusch i början på tredje

Likaläge inför den sista och avgörande perioden. Men likt i den första skulle HV71 åka på en kalldusch i inledningen. Emil Johansson slog ett felpass i egen zon, det utnyttjade Linköping och framförallt LHC-forwarden Joe Whitney som kunde skjuta in 1-2 ensam framför HV-målet.

HV71 tryckte på för en kvittering, men istället för utdelning skulle nästa smäll komma. Linköping vände på spelet snabbt från egen zon, pucken hamnade hos Filip Karlsson som drev upp pucken längs vänsterkanten och hittade in till Sebastian Karlsson som kunde utöka gästernas ledning. Tolv minuter återstod då av matchen.

Istället för en slutforcering från hemmalaget kunde Linköping kontrollera händelserna, och när HV71 plockade målvakten i slutskedet av matchen fastställde Broc Little slutresultatet till 1-4. Gästerna bröt därmed sin tio matchers långa förlustsvit, medan HV71 förlängde sin. HV har nu fem raka förluster, och formsvackan blir allt djupare.

