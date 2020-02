Glädjevrålet efter Hallbys skräll

IF Hallby har stört några av topplagen under säsongen. På fredagskvällen tog de första segern mot lagen på den övre halvan. Efter ett gastkramande drama mot Ystads IF avgjorde Robin Svensson i slutsekunden.

– Jag får väl säga att det var på tiden, säger han till Jnytt.