Hockeyettanklubben har dels plockat in Oscar Malm från Nyköpings HC och dels förlängt kontraktet med Alexander Sundstrand. Båda spelarnas avtal sträcker sig över ett år.

Oscar Malm har Skillingaryds IS som moderklubb och har även representerat klubbar som Nässjö, HV71, Olofström, Pantern, Tyringe, Kallinge/Ronneby och slutligen Nyköpings SK som han nu lämnar för att flytta tillbaka hem till Jönköping.

– De gånger som jag tidigare mött Dalen så har det alltid varit tuffa matcher oavsett serie. Nu hade jag ett bra samtal med Pelle (Gustafsson, tränare och sportchef) där jag kände att jag fick ett stort förtroende. Det tillsammans med att få möjligheten att bo närmre familjen och flickvännen gjorde det till ett självklart val att skriva på för Dalen. Om jag skulle beskriva mig som målvakt så är jag en lugn sådan med ett bra spelsinne och bra med klubban, säger 25-åringen i ett pressmeddelande.

"Tagit flera steg"

Per Gustafsson säger i pressmeddelandet att han känner sig lugn och trygg med det nya målvaktsparet inför kommande säsong.

– Först och främst är det två bra målvakter som har mycket ishockey kvar i sig. Alexander har vid flertalet tillfällen under säsongen visat vilken bra målvakt han är och tagit flera steg i sin utveckling så det är roligt att han väljer att stanna kvar hos oss även kommande säsong. Oscar har jag haft ögonen på ett tag speciellt under hans tid i Kallinge/Ronneby som vi spelat mot flertalet gånger i Hockeyettan. Det är en bra och jämn målvakt som håller en hög nivå och visat detta under en längre tid. Nu öppnades en dörr och det känns riktigt bra att kunna addera in Oscar i lagbygget inför säsongen, säger Gustafsson.

Förra veckan presenterade Dalen två kontraktsförlängningar i form av Anton Johansson och Johan Malmborg.