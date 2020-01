Övriga nominerade

Årets innovation i Jönköpings län

Delas ut av Almi och Science Park

SVERO SMART HOIST (Svero Lifting AB)

”Genom att kombinera en smart design med ett lättare materialval har servicetekniker nu möjlighet att ta med sig sitt eget lyftblock för att serva maskinhusen (nacellen) i våra vindkraftverk. SVERO SMART HOIST är en lätt och portabel produktlösning som minskar risken för arbetsskador. Med en vikt och höjd på bara 14 kg och 15 cm är produkten en innovativ ersättare till dagens otympliga lösningar som ofta väger uppåt 80 kg. Det gör den till det perfekta valet för alla trånga industriutrymmen.”

Multi4

”Multi4 har utvecklat ett diagnosticerings- och behandlingsverktyg för urinblåsecancer som väsentligt kommer att korta vårdtiden för drabbade patienter. Därmed erbjuds patienter en kortare och enklare vård med samma höga säkerhet, samtidigt som stora resurser sparas för vårdgivare och sjukvårdssystem. Med stor internationella potential är Multi4 en given utmanare bland årets största innovationer.”

PURPLEPOINT (M2M Solutions AB)

”Möjligheten att koppla upp produkter till internet öppnar upp nya affärsområden och intresset är stort. Det finns många lösningar inom IoT (Internet of Things) på marknaden, men komplexiteten är ofta ett hinder för företag att använda dem i sina verksamheter. Med en enkelhet i både hårdvara, mjukvara och tjänst, möjliggör Purple Point digitalisering för alla företag.”

Årets turismpris

Delas ut av Smålands Turism

Abloc

”Med ursprung ur föreningslivet, kärleken till cykling som grundläggande drivkraft och en obeveklig tro på sin instinkt, har Abloc utvecklat ett starkt varumärke inom cykelbranschen. De har gång på gång visat att de är villiga att frikostigt dela med sig av sin kunskap för att hjälpa andra aktörer utvecklas och växa. Med stor kärlek för destinationen har Abloc förstått vikten av att samverka och bygga nätverk med företag för att skapa den kompletta cykelupplevelsen. Ett exempel på det är att Abloc i samarbete med boendeanläggningar etablerat exportmogna helhetsupplever som öppnat upp för cykelturismen i länet och skapat stort intresse bland utländska researrangörer. Ett innovativt arbetssätt och öppet sinne för nya idéer och samarbeten har lagt en stabil grund för att förverkliga drömmar, som till exempel Abloc Winter Challenge.”

Wallby Säteri

”Wallby säteri har med kreativitet och ett medvetet långsiktigt strategiskt arbete utvecklat ett tydligt koncept inom natur- och matturism. Genom öppenhet mot både omvärlden och globala trender har de omformat verksamheten till att bli en hållbar, exportmogen helhetsupplevelse där naturen och platsen står i fokus. Värdskap i världsklass genomsyrar Wallby säteri och genom utbildning och samverkan på det lokala planet skapas även nya arbetstillfällen. Måltidsupplevelsen ”The Edible Country” kombinerar genuint småländska smaker och naturupplevelser i en sällan skådad samklang. Vid Skirösjöns strand bjuder Magnus Nyman på en platsunik meny som ändras efter årstiderna och naturens skafferi. Genom att värna och ta tillvara på det lokala skapar Wallby säteri en alldeles särskild upplevelse för varje tillfälle.”

Store Mosse nationalpark

”Store Mosse som nationalpark är en viktig dragare i länet och de har de senaste åren genomgått stora förändringar och öppnat upp verksamheten för att utveckla sin produkt. Under 2019 fokuserade man på att få in fler externa aktörer att bedriva verksamhet i nationalparken. Genom intresseträffar och utbildningar har Store Mosse verkat för att fördjupa kunskapen och förståelsen för området. Arbetet resulterade i att nya avtal skrevs med entreprenörer som nu ska addera ytterligare till upplevelsen på Store Mosse och göra den tillgänglig för fler målgrupper. Man har även öppnat upp för att ta in entreprenörer som vill driva och utveckla boendeverksamheten inom nationalparken och utveckla naturturismen. Genom att vidta dessa åtgärder har Store Mosse tagit stora steg för att utveckla en helhetsupplevelse som lockar till nationalparken.”

Årets internationella utmanare

Delas ut av Enterprise Europe Network

Cind AB

”Med en revolutionerande automatisk mätning av timmer och styckegods utmanar Cind ett traditionellt manuellt arbetssätt. Under 2019 har ett internationellt fokus och operativt säljarbete resulterat i lyckade satsningar i såväl Spanien, som på Irland och i Tyskland. Att övertyga branschen om en helt automatisk lösning sker inte per automatik. Nu fortsätter satsningen i USA, Kanada, Finland och Norge.”

Nordic Cosmetics & Healthcare AB

”Nordic Cosmetics & Healthcare AB lyckades genom omvärldsbevakning och trendspaning identifiera K-Beauty som en begynnande trend. Under sina två år i branschen har företaget med stor framgång introducerat koreanska hudvårdsprodukter till europeiska konsumenter. Produkterna finns nu hos de stora butikskedjorna och på kända e-handelsplattformar så som Zalando, NK och H&M. Trenden för K-Beauty ökar konstant och företaget spås dubblera sin omsättning i år igen.”

Storefactory

”Storefactory är det unga inredningsföretaget som värnar om det skandinaviska arvet. Företaget har tack vare en tydlig marknadsstrategi med fokus på närvaro i sociala medier på kort tid etablerat sig i Norra Europa. Med inspirerande bilder, och produkter som tilltalar den inredningsintresserade, har man under 2019 kraftigt expanderat i Tyskland och säljer genom 200 nya återförsäljare.”

Årets initiativ

Delas ut av Jönköpings kommun

ROL

”ROL har ett ambitiöst arbete med hållbarhetsfrågor, kopplat till 10 av de globala målen. Man har förstärkt sin organisation med fokus på hållbarhetskompetens och valt att fokusera sitt arbete på framförallt material, tillverkningsprocess, transporter, social hållbarhet och medarbetare.”

ITAB

”ITAB driver sitt hållbarhetsarbete inom fyra fokusområden: hållbar affärsutveckling, effektivitet i värdekedjan, goda affärsvillkor och affärsetik. Man har många konkreta exempel på hur man skapar hållbarhetsnytta, bland annat genom att arbeta med cirkularitet och leverantörsutvärderingar.”

WorkSystem

”WorkSystem arbetar med flera aspekter av hållbarhet. Under många år har man arbetat aktivt med att rekrytera människor med annan etnisk bakgrund eller funktionshinder och man har tagit många initiativ för att främja social integration. Företaget arbetar också med bland annat hållbar energiförsörjning via solceller för att minimera klimatpåverkan.”

Årets goda kraft

Delas ut av Jönköping Energi

Lisa Hegmegi, Jönköpings Simsällskap ”Lisa har med stort engagemang startat upp och utvecklat en fritidsverksamhet inom simning för barn och ungdomar med funktionsvariationer. I hennes ”Hajengrupper” ges deltagarna möjlighet till fysisk aktivitet, social samvaro och gemenskap. Hon har satt Jönköping på kartan genom att sprida sin kunskap till föreningar som befinner sig i startgroparna att starta liknande verksamheter i Jönköping, och även runt om i landet.” Luz Björkman, Medmänniska ”Luz är en god kraft i samhället, som brinner för medmänsklighet och för att göra skillnad. Hon engagerar sig bland annat för flyktingar och hjälper dem med saker såsom kontakt med myndigheter, jobbansökan, mat och skola. Hon besöker sjuka och gamla och hjälper dem det som behövs för att få vardagen att fungera - eller bara lite sällskap.” Alice Perlerot och Alissar Rajha, Hållbarhetsbalen ”Alice och Alissar har vågat gå mot strömmen och förverkligat sin idé om att anordna en Hållbarhetsbal, som ett alternativ till den traditionella studentbalen. De ville skapa en bal som är för alla, som samtidigt inte bidrar till överkonsumtion. Med en övertygelse om att det går att uppnå en bra gemenskap och en rik kulturupplevelse utan överdriven konsumtion genomförde de Jönköpings första Hållbarhetsbal.”

Årets digitala ledare

Delas ut av Poolia

Morgan Holm, Software Maintenance Manager - Digital exam, Jönköping University

”Med ett fokus på kvalitet, rättssäkerhet och kundnöjdhet har Morgan varit drivande i att förändra Jönköping Universitys analoga, pappersbaserade tentamensförfarande till en digital tentamensprocess. Genom att ihärdigt och tålmodigt ha förklarat nödvändigheten av investeringar i dedicerade digitala tentamenssalar med sammanlagt 438 stationära All-in-one-datorer med sekretessfilter kan JU nu erbjuda högsta rättssäkerhet och minimalt med krångel runt tentamensuppstarterna.”

Jessica Alaniesse Karlsson, Marknads- och kommunikationschef Jönköping Energi AB

”Med en övertygelse att förenkla och förbättra för både kund och medarbetare har Jessica under året sjösatt den största digitala satsningen inom Jönköping Energi på flera år. Med ett systematiskt och nyfiket förhållningssätt har hon tagit Jönköping Energis digitala kundresa till helt nya nivåer. Inom ramen för projektet pågår flera initiativ, där ett helt nytt CRM-system har tagits i bruk under året som det första steget mot en effektivare arbetsmiljö och en bättre digital kundupplevelse.”

Peter Hellgren, VD Consid

”Med visionen ”att våra kunder skall bli bäst i sin bransch genom att ta vara på den digitala världens möjligheter” har Consid under Peters ledning gått från ett bolag som startade i en tvåa i Vetlanda till ett av landets snabbast växande konsultbolag med 20 kontor och närmare 1000 anställda med en stark digital nyfikenhet. Genom att själv leva som man lär och med en mängd olika initiativ för en mer jämställd IT-bransch, Digital Influencer-Podden, utbildningsdebatter i Sveriges Riksdag samt boken Perspektiv på Digitalisering har Peter bidragit, inte bara till ett mer digitaliserat Jönköping, utan även steget mot ett digitaliserat Sverige. ”

Årets event- och mötespris

Delas ut av Destination Jönköping

Curling World Cup 2019, Jönköpings Curlingklubb

”I januari 2019 stod Jönköping curlingklubb med stort engagemang värd för World Cup Curling, ett curlingevent som sträckte sig långt utanför Sveriges gränser. Tack vare eldsjälarna i klubben som bl a lade ner över 1000 timmar på att skapa den perfekta isen, gled Jönköping in som en självklar spelare på curlingvärldskartan.”

Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte 2019, Infektionskliniken & Laboratoriemedicin

”Under våren arrangerades Infektionsveckan och Mikrobiologiskt Vårmöte, den största nationella mötesplatsen för infektion och mikrobiologi då omkring 600 läkare, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker träffades för kunskapsspäckade dagar i Jönköping.

Med glädje och stolthet över sitt värdskap tog arrangörerna tillfället i akt att visa upp hela Jönköping som en optimal mötesstad med många olika typer av mötesplatser, allt från Munksjömagasinen och Spira till Elmia och Stadsbiblioteket. Genom öppna föreläsningar gav man även alla invånare möjlighet att ta del av senaste forskningen inom området.”

Riksidrottsmötet 2019, RF-SISU Småland

”Jönköping har senaste åren blivit en självklar eventstad, framförallt inom idrott, med tävlingar som Ironman 70.3, Jönköping Marathon, landskamper, SM, EM och VM inom allt från curling, rodd och simhopp till montainbike, segling och handboll. Under det prestigefyllda riksidrottsmötet 2019 möttes hela idrottsrörelsen i Jönköping när representanter från organisationernas 71 medlemsförbund och SISU Idrottsutbildarnas tre medlemsorganisationer samlades för att diskutera och fatta beslut om en rad viktiga frågor. Smålandsidrotten visade ett fantastiskt värdskap och genom stort engagemang kunde man genom mötet befästa vår position som en ledande mötes- och eventstad.”

Årets marknadsförare – Guldstickan

Delas ut av Marknadsföreningen

Axelent

”Axelent AB är det internationella småländska bolaget som vill välkomna sina kunder till en säkrare värld genom att vara en komplett leverantör av säkerhet. I sina nationella kampanjer har Axelent vågat göra något annorlunda inom sin bransch och har engagerat såväl ledning som sina medarbetare runt om i världen. Den animerade karaktären, Axel, togs fram för att guida målgruppen i sina vardagliga utmaningar och på ett enkelt sätt beskriva sina produkter. Marknadsföring är således en självklar del i bolagets verksamhet och är väl integrerat i sälj- och produktprocessen.”

Katrin Bååth

”Katrin Bååth är frilansande creative director, art director, eventkreatör och stylist. Hon är en proffsig kreatör med många järn i elden och som ständigt vågar prova något helt nytt så länge det är relevant för Katrin Bååths upplevelsevärld. Under 2019 handlade det om att skapa en egen varumärkesplats - ett showroom, ett galleri, en plats för att nätverka och en plats för nya vänner och bekantskaper. Katrin är nog en av de få som kan välja att endast sälja saker som hon själv älskar, vilket också ger henne besökare från hela landet.”

Huskvarna Folkets Park

”Huskvarna Folketspark är parken som motbevisar de som tror att Folkparkernas tid sedan länge är förbi. De har med små medel, fingertoppskänsliga bokningar och lyckade marknadsföringsinsatser fått stor genomslagskraft i hela landet och är numera en av Sveriges ledande folkparker där varje besökare får upplevelser att minnas för livet.”