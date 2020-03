HV71:s laguppställning: Målvakter: Jonas Gunnarsson (Hugo Alnefelt) Backpar: Johannes Kinnvall – Da.. HV71:s laguppställning: Målvakter: Jonas Gunnarsson (Hugo Alnefelt) Backpar: Johannes Kinnvall – Daniel Norbe, Jesper Williamsson – Markus Lauridsen, Didrik Strömberg – Emil Johansson, Christoffer Persson. Kedjor: Linus Sandin – Lias Andersson – Christoffer Törngren, Filip Sandberg – Linus Fröberg – Alexander Bergström, Simon Önerud – Joakim Andersson – Oscar Sundh, Juuso Ikonen – Johan Johnsson – Zion Nybeck, Karl Påhlsson.

HV71 behövde ta minst en poäng mot serieledarna Luleå för att säkra en direktplats till kvartsfinalerna när båda lagen drabbade samman i Kinnarps Arena under tisdagskvällen. En svår uppgift på förhand för HV, framförallt eftersom man förlorat samtliga tre matcher mot Luleå hittills den här säsongen.

Trots den dystra förlustraden i ryggen var det HV71 som började matchen klart bäst, och när man fick chansen att spela med en spelare mer på isen skulle man även ta ledningen. Lias Andersson fick pucken i högra tekningscirkeln, drev inåt och placerade upp pucken i bortre krysset med ett snärtigt handledsskott.

Ett ledningsmål som skulle komma att stå sig ända in till den tredje perioden, efter att den andra akten blivit mållös. Under matchens avslutande 20 minuter tog Luleå över matchen fullständigt och jagade en kvittering med full kraft. Men i HV-målet stod Jonas Gunnarsson, som storspelade och under stora delar av matchen var rena rama väggen.

Istället var det HV71 som skulle avgöra matchen. Juuso Ikonen kom loss, med sig hade han Oscar Sundh som på Ikonens sidledspassning kunde smälla in 2-0. Med nio sekunder kvar av matchen reducerade Luleå till 2-1, men närmare än så kom man inte.

HV vann matchen och tog tre poäng som betyder att man nu är helt klara för kvartsfinal.

Fotnot: Texten uppdateras med intervjuer inom kort