HV71:s laguppställning: Målvakter: Hugo Alnefelt (Jonas Gunnarsson) Backpar: Jesper Williamsson – M.. HV71:s laguppställning: Målvakter: Hugo Alnefelt (Jonas Gunnarsson) Backpar: Jesper Williamsson – Markus Lauridsen, Didrik Strömberg – Emil Johansson, Johannes Kinnvall – Daniel Norbe, Christoffer Persson. Kedjor: Linus Sandin – Lias Andersson – Christoffer Törngren, Filip Sandberg – Linus Fröberg – Anthony Camara, Juuso Ikonen – Joakim Andersson – Martin Thörnberg, Simon Önerud – Johan Johnsson – Oscar Sundh, Axel Holmström.

Viktiga poäng stod på spel när HV71 jagade fjärde raka hemmasegern, då Brynäs gästade Kinnarps Arena under lördagskvällen. Fartfyllt och händelserikt? Exakt så. Bortdömda mål varvades med utvisningar och smågruff efter avblåsningarna. Först ut var Simon Önerud, som vek in från högra tekningscirkeln och sköt – Joacim Eriksson i bortamålet räddade men släppte en retur som Daniel Norbe slog in. Domarna dömde dock bort målet efter att Önerud, efter sitt skott, glidit in i Brynäsmålvakten.

Annons

En stund senare var det dags igen. Pigge Oscar Sundh åkte rakt mot mål och försökte trycka sig förbi sin back, pucken gled in i mål men domaren viftade avvärjande med armarna. Spark, såg ut att vara anledningen till beslutet.

HV71 tog tolv utvisningsminuter i den första perioden, vilket skulle komma att straffa sig. Med en minut kvar av perioden kunde Gregg Scott skjuta in ledningsmålet till gästerna i powerplay.

Utvisningarna haglade

"Vilda västern", så beskrev HV71:s assisterande tränare Nicklas Rahm den andra perioden. Och det är väl bara att hålla med. Utvisningarna haglade för Brynäs, och när Gregg Scott fick matchstraff efter en ful tackling mot huvudet på Jesper Williamsson fick HV chansen att spela fem minuter i powerplay – vilket man skulle komma att utnyttja.

Simon Önerud fick pucken bakom mål och gled försiktigt in framför Joacim Eriksson innan han dundrade in kvitteringen. Kort därefter skickade Linus Fröberg in en puck framför mål för styrning, och mycket riktigt stod Martin Thörnberg vid bortre stolpen och kunde trycka in 2-1.

Se bilder från matchen. Foto: Mikael Fritzon/TT Se bilder från matchen. Foto: Mikael Fritzon/TT Se bilder från matchen. Foto: Mikael Fritzon/TT Se bilder från matchen. Foto: Mikael Fritzon/TT Se bilder från matchen. Foto: Mikael Fritzon/TT Se bilder från matchen. Foto: Mikael Fritzon/TT Se bilder från matchen. Foto: Mikael Fritzon/TT Se bilder från matchen. Foto: Mikael Fritzon/TT Se bilder från matchen. Foto: Mikael Fritzon/TT Se bilder från matchen. Foto: Mikael Fritzon/TT Se bilder från matchen. Foto: Mikael Fritzon/TT Se bilder från matchen. Foto: Mikael Fritzon/TT Se bilder från matchen. Foto: Mikael Fritzon/TT Se bilder från matchen. Foto: Mikael Fritzon/TT Se bilder från matchen. Foto: Mikael Fritzon/TT 15 bilder

Glädjen blev dock kortvarig. Oscar Birgersson – som suttit av Gregg Scotts femminutare – kom in direkt från utvisningsbåset och fick ett friläge mot Hugo Alnefelt. Där gjorde Brynäsforwarden inget misstag, 2-2.

Känslorna var heta på isen. HV-spelarna hanterade det på ett bra sätt, Brynässpelarna gjorde raka motsatsen. Med fem minuter kvar fick HV71 chansen i numerärt överläge igen. Johannes Kinnvall slog en misslyckad diagonal passning till Simon Önerud, som försökte ta emot pucken med skridskon – vilket han misslyckades med. Den misslyckade mottagningen blev dock en perfekt passning till Linus Sandin som kunde trycka in 3-2.

Med en minut kvar av den andra perioden gjorde HV71 sitt fjärde mål för kvällen, och sitt fjärde mål i powerplay. En öppnande passning från Linus Sandin hittade över till Lias Andersson som kunde skjuta in 4-2. Men det var inte över där. Sex sekunder återstod av den andra akten när vann Brynäs en tekning i offensiv zon, pucken gick bak till Nicklas Danielsson som sköt in 4-3. Ett skott som inte såg otagbart ut för Hugo Alnefelt.

Avgörande på övertid

Jaha, så en mer avslagen tredje period då? Nej, inte direkt. Känslorna svalnade, i och för sig. Men i övrigt var matchen sig lik. Tror du mig inte? Kolla in den här minuten. Jacob Blomqvist kvitterade till 4-4, drygt 40 sekunder senare gjorde Christoffer Törngren 5-4, varpå Jacob Blomqvist – 20 sekunder efter Törngrens ledningsmål – återigen kunde kvittera. Den här gången till 5-5. Ett resultat som stod sig ordinarie tid ut.

I förlängningen var det Brynäs som drog det längsta strået, då Emil Molin skickade in 5–6-målet. En poäng till HV71, och en brutet vinstrend på hemmaplan.

Fotnot: Texten uppdateras med intervjuer inom kort.