Så ställde HV71 upp: Målvakter: Jonas Gunnarsson (Hugo Alnefelt) Backpar: Johannes Kinnvall – Er.. Så ställde HV71 upp: Målvakter: Jonas Gunnarsson (Hugo Alnefelt) Backpar: Johannes Kinnvall – Eric Martinsson, Jesper Williamsson – Markus Lauridsen, Christoffer Persson – Emil Johansson, Emil Andrae. Kedjor: Alexander Bergström – Linus Fröberg – Simon Önerud, Linus Sandin – Axel Holmström – Filip Sandberg, Juuso Ikonen – Axel Holmström – Martin Thörnberg, Johan Johnsson – Christian Sandberg – Oscar Sundh, Lias Andersson.

HV71:s officiella supporterklubb North Banks Supporters fyller 15 år, det firade man genom att damma av ett vackert tifo inför lördagskvällens Smålandsderby mot Växjö Lakers. Stämningen var på topp i ett fullsatt Kinnarps Arena, och det dröjde inte länge innan hemmapubliken fick belöning för inramningen.

Annons

I inledningen av matchen fick HV chansen att ta ledningen i powerplay, en möjlighet man utnyttjade. Juuso Ikonen slog en passning in framför Växjökassen, en passning som styrde på Ilari Melarts skridsko in i mål. 1-0, ett mål som innebär att HV71 nu har lämnat de fyra senaste matcherna med minst ett mål i powerplay.

Delar av NBS:s tifo innan matchen mot Växjö Lakers. Foto: Tobias Hellgren Delar av NBS:s tifo innan matchen mot Växjö Lakers. Foto: Tobias Hellgren 2 bilder

HV71 har skruvat och vänt. Det powerplayspel som i inledningen av säsongen var under all kritik i långa stunder är för tillfället stekhett. Andra perioden startade nämligen på samma sätt som den första: Gästerna drog på sig en utvisning, och i det efterföljande numerära överläget hittade hemmalaget nätet. Den här gången var det Martin Thörnberg som höll sig framme och tryckte in 2-0.

HV-forwarden har hittat målformen

Resultaten den senaste tiden talar sitt tydliga språk, HV71 är i bra form för tillfället. Om inte annat så indikerade 3–0-målet på det. Linus Sandin och Filip Sandberg kom två mot en ensam Växjöback, ett klapp-klapp-spel senare och Sandin hade gjort sitt första för kvällen.

HV har hittat målformen, det har även Linus Sandin. Drygt fem minuter in i den sista och avgörande perioden utökade han hemmalagets ledning ytterligare med ett distinkt skott. HV-forwardens 13:e fullträff den här säsongen, det är han – tillsammans med Simon Önerud – målbäst med.

Se bilder från matchen. Foto: Mikael Fritzon/TT Se bilder från matchen. Foto: Mikael Fritzon/TT Se bilder från matchen. Foto: Mikael Fritzon/TT Se bilder från matchen. Foto: Mikael Fritzon/TT Se bilder från matchen. Foto: Mikael Fritzon/TT Se bilder från matchen. Foto: Mikael Fritzon/TT Se bilder från matchen. Foto: Mikael Fritzon/TT Se bilder från matchen. Foto: Mikael Fritzon/TT Se bilder från matchen. Foto: Mikael Fritzon/TT Se bilder från matchen. Foto: Mikael Fritzon/TT Se bilder från matchen. Foto: Mikael Fritzon/TT Se bilder från matchen. Foto: Mikael Fritzon/TT Se bilder från matchen. Foto: Mikael Fritzon/TT Se bilder från matchen. Foto: Mikael Fritzon/TT Se bilder från matchen. Foto: Mikael Fritzon/TT Se bilder från matchen. Foto: Mikael Fritzon/TT 16 bilder

HV71 släppte aldrig det grepp man kopplade om matchen tidigt i den första perioden. Under långa stunder dominerade man tillställningen mot SHL-rivalen och spelade strålande hockey, framförallt i powerplay. Så när Växjö Lakers åkte på sin femte utvisning för kvällen anande många av de 7 000 åskådarna i Kinnarps Arena vad som väntade. Och mycket riktigt höll sig Axel Holmström påpassligt framme och slog in returen på ett skott från Johannes Kinnvall. 5-0 till HV71, och lagets tredje powerplaymål för kvällen.

HV71 vann till slut Smålandsderbyt mot Växjö Lakers med klara 5-0. Tredje segern mot SHL-rivalen den här säsongen, på tre försök. Segern var HV:s fjärde raka, poäng som innebär att HV nu är ny tabellfemma.

Glädjande för hemmasupportrarna var även att den tidigare guldhjälten Lias Andersson gjorde sin första match med HV71 efter att lånedealen med New York Rangers blev klar. 21-åringen noterades för drygt tio minuter på isen i sin återkomst.

Texten uppdateras med intervjuer under kvällen