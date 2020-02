Samtliga stölder har skett från klockan 20 på torsdagen och har upptäckts senast klockan 10 på söndagen.

Tre stölder inträffade i Bankeryd, en på Råslätt, en på Bymarken, två på Öster och en på Vättersnäs.

Ratt och instrumentpanel stals ur en BMW i Bankeryd någon gång mellan klockan 20 på torsdagskvällen tills dess att den upptäcktes vid 06 på fredagen. Gärningspersonen slog sönder en ruta för att ta sig in i bilen. Bilen stod parkerad utanför anmälarens bostad.

Ratt, GPS och delar av instrumentpanelen stals ur en annan BMW i Bankeryd någon gång från klockan 21.30 på torsdagen tills dess att den upptäcktes vid 08.20 på fredagen. Bilen stod parkerad utanför anmälarens bostad. Två bilrutor hade krossats.

Den tredje BMW-bilen i Bankeryd utsattes för stöld någon gång från klockan 23 på torsdagskvällen tills dess att den upptäcktes vid 11.10 på fredagen. Bilen stod parkerad på garageuppfarten utanför anmälarens bostad. Två bilrutor hade krossats på bilens högra sida och ratten stals.

På Bymarken stals en ratt ur en BMW någon gång från klockan 18 på fredag till klockan 12 på lördagen. Bilen stod parkerad utomhus i anslutning till anmälarens bostad. Det var ingen åverkan på bilen så det är oklart hur gärningspersonen tagit sig in. Ett par solglasögon stals ur fordonet vid samma tillfälle.

Katalysatorer stals på flera områden

De två stölderna på Öster gällde katalysatorer. En katalysator stals från en bil någon gång från klockan 15 på fredag till klockan 07 på lördagen, från en Opel av 1999 års modell som stod parkerad på en större parkeringsplats.

Den andra stals från en lätt lastbil någon gång från klockan 21.50 på fredagskvällen till klockan 15.30 på lördagen. Den katalysatorn stals från en Peugeot av 2006 års modell som stod parkerad på en större parkeringsplats.

På Råslätt stals en katalysator från en lätt lastbil någon gång mellan klockan 18 på fredag till klockan 10 på lördagen. Fordonet, en Peugeot av 2002 års modell, stod parkerat på en parkeringsplats när någon lade sig under bilen, lossade och stal katalysatorn.

Slutligen stals en katalysator från en bil på Vättersnäs någon gång från klockan 22 på lördagskvällen till klockan 09.50 på söndagen. Bilen är en Mitsubishi av 2003 års modell som stod parkerad på en större parkeringsplats.

”Metaller som är dyrare än guld”

Polisens presstalesperson Monica Bergström berättar att stölder av katalysatorer har skett tidigare.

– Det sker då och då, men främst stjäls de då från bilskrotar. En katalysator sitter under bilen, den sitter fast på den främre delen av avgasröret. Så du måste in under bilen för att montera bort den.

Värdet på en katalysator varierar, men det är de dyra metallerna som de är gjorda av som gärningsmännen vill åt.

– De består av platina och palladium. Det är inte som i en BMW, där ratten stjäls för att användas, utan det är skrotvärde man är ute efter. Man vill återvinna metallen. Det är metaller som är dyrare än guld, säger Monica Bergström.

Kan det finnas något samband mellan brotten?

– De kan förstås vara relaterade eftersom de skett under en begränsad tid och i ett begränsat område. Det är naturligtvis något vi tittar på, men vi har inte hittat något som säger oss att det är samma personer hela tiden.

– Däremot är vi väldigt intresserade av tips och iakttagelser från de här platserna. Om man tycker sig ha sett något man vill berätta för polisen så tar vi tacksamt emot tips.

Polisens generella råd är att parkera inomhus, i ett låst garage, i så stor utsträckning som möjligt.

– Det är svårt att skydda sig om man parkerar utomhus. Gärningsmännen är skickliga och snabba, säger Monica Bergström.