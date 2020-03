SM-slutspelet är inställt och SSL-säsongen är över, nu har truppbygget inför kommande år påbörjats. Under måndagen presenterade Jönköpings IK sitt första nyförvärv, det rör sig om Annie Bokelund som ansluter från RIG Umeå.

– Under de två senaste säsongerna har Annie tränat med oss på en del lov och vi har verkligen gillat det vi har sett och haft kontinuerlig kontakt, Annie är en hybridspelare som är stark i närkampsspelet, har bra fart under fötterna och ett väl utvecklat spelsinne. Hon kommer att passa mycket bra in hos oss och våra höga ambitioner matchar varandra, säger JIK-tränaren Johan Ivarsson i ett pressmeddelande.

Annie Bokelund, med rötterna i Ljungby, är glad över att vara tillbaka i Småland.

– Nu efter tre år på RIG och i Umeå känner jag att jag först och främst ville flytta lite mer söder ut och komma närmre familjen. Jag har från första gången jag provtränade med JIK haft en bra känsla runt laget och föreningen och blivit väl mottagen. Sedan känner jag några spelare sen innan och har alltid haft ett gott öga till Jönköping som stad, det finns bra möjligheter till både jobb och plugg. Jag ser jättemycket framemot nästa säsong och tror den kommer bli grymt kul och väldigt lärorik, säger hon.