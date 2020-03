Efter matchen mot Luleå delar vi ut följande poäng:

3 poäng: Jonas Gunnarsson

”Inget snack. Storspelade under hela matchen och stod för ett par – inte bara riktigt svettiga – utan också matchavgörande räddningar. Stephan Lundh bekräftar att "Gunnar" är HV:s förstamålvakt inför slutspelet, och av den senaste tidens prestationer att döma är det inte svårt att förstå varför. Behöver bibehålla formen för att HV71 ska gå långt, vilket jag för tillfället inte ser någon anledning till att han inte skulle göra.”

2 poäng: Linus Fröberg

”Stod ut mest bland de offensiva spelarna i HV71. Har en fart och klubbteknik som gör att han stundtals inte går att få tag på. En av få HV-spelare som gång på gång kan ta in pucken med kontroll i anfallszon, så det är inte konstigt att han själv och hans kedja har sprutat in poäng den senaste tiden. Har under säsongen önskat mer av Fröberg, nu ser han ut att ha prickat slutspelsformen.”

1 poäng: Markus Lauridsen

”Även fast allt inte var lyckat, så var han delaktig i det mesta mot Luleå. Låg oftast rätt i försvarsspelet i egen zon och var ständigt ett hot offensivt. Han är rätt komplett, Markus Lauridsen. Och när han får spela tillsammans med Jesper Williamsson är det faktiskt ett rätt bra backpar i SHL.”

Ställningen i Jnyttligan:

34 poäng: Christoffer Törngren.

24 poäng: Didrik Strömberg.

22 poäng: Jonas Gunnarsson.

21 poäng: Hugo Alnefelt.

20 poäng: Linus Sandin.

19 poäng: Johannes Kinnvall.

18 poäng: Markus Lauridsen.

15 poäng: Linus Fröberg.

13 poäng: Anthony Camara, Lias Andersson.

12 poäng: Simon Önerud, Axel Holmström.

10 poäng: Eric Martinsson, Oscar Sundh.

9 poäng: Emil Johansson.

8 poäng: Nils Andersson, Alexander Bergström.

7 poäng: Filip Sandberg, Joakim Andersson.

6 poäng: Martin Thörnberg.

5 poäng: Daniel Norbe.

2 poäng: Jesper Williamsson, Johan Johnsson, Christoffer Persson, Emil Andrae, Zion Nybeck.

1 poäng: Christian Sandberg, Juuso Ikonen.