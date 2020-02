Enligt rekonstruktionsansökan har bolaget skulder på drygt 18 miljoner kronor och 1,2 miljoner kronor i tillgångar. I ansökan skriver bolaget att man inte kan betala löner, skatter och leverantörsskulder i närtid.

Make up store öppnade sin första butik 1996 i Stockholm. 2018 fanns kedjan på 260 ställen i 22 länder. En del butiker drivs av koncernen, andra via franchisetagare. Försäljning sker också via e-handel.

De senaste fem åren har bolaget gått med förlust. Vid räkenskapsåret som tog slut i juni 2019 gick kedjan med 12,5 miljoner i förlust.

Stänger olönsamma butiker

Företagets rekonstruktör Tomas Arebo säger till Breakit att ”det finns väldigt bra framtidsutsikter”. Bolaget planerar att att göra om affärsmodellen, bland annat genom att flytta produktionen till billigare fabriker. Samtidigt ska olönsamma butiker stängas.

Annons

Make up store har sedan drygt tio år tillbaka en butik på Asecs i Jönköping. Tidigare fanns kedjan även på Östra storgatan i city.