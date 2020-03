Tack vare en mycket stark andraperiod vann Mullsjö till slut med 6-5 efter att ha gått från 1-2 till 5-2.

Det blev lite dramatik i slutet när Växjö kröp allt närmare. Mullsjö hade ledningen med 6-2, men en knapp minut före slutsignalen gjorde Växjö 6-5, men Mullsjö höll undan.

Segern innebar också att Mullsjö behöll sin femte plats i tabellen, och i slutspelet väntar nu Pixbo Wallenstam i kvartsfinal. Tabelltrean Pixbo valde nämligen Mullsjö som motståndare.

Hur det blir med slutspelet är dock för tidigt att säga. Under lördagen kom beskedet att Svenska Innebandyförbundet och Föreningen Svenska Superligan att man ställer in all innebandy från och med den 15 mars. Senast den 23 mars kommer ett nytt beslut när de återstående matcherna ska spelas samt om och i så fall hur slutspelen ska genomföras.

Annons

Så spelas kvartsfinalerna:

Falun-Helsingborg

Storvreta-Linköping

Pixbo-Mullsjö

Kalmarsund-Dalen