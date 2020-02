Vågen av inbrott i BMW-bilar har pågått under en längre tid och så sent som förra veckan rapporterade Jnytt om nya stölder. Under torsdagsnatten var det dags igen.

Under morgonen, strax efter klockan 06, har polis nämligen fått samtal om att ett inbrott hade upptäckts i en BMW som varit parkerad utomhus på en tomt i Trånghalla.

Någon har krossat en ruta i en bakdörr och därefter tagit sig in i bilen och monterat bort och stulit ratten, instrumentpanelen, mittkonsol, en airbag och navigationsutrustningen.