Beslutet att sätta upp ett provtagningstält tog klinikledningen under tisdag eftermiddag. Redan under kvällen sattes tältet upp, på området vid infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Tältet kommer att börja användas under onsdag eftermiddag.

– Under den senaste veckan har vi haft ett ökat tryck på antalet provtagningar av Covid-19 och för att utöka kapaciteten har vi satt upp ett tält, säger Maria Palmérus, verksamhetschef på infektionskliniken, i ett pressmeddelande.

– Vi gör detta för att vi behöver fler rum att provta i. Det ger oss också möjlighet att jobba mer effektivt då vi behöver spara på skyddsutrustning, säger hon.

En person på plats vid Ryhov berättar att man har förankrat tältet med tyngder för att det inte ska blåsa iväg, och försett det med värme.

Annons

Texten uppdateras.