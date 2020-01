Önerud: ”Är en grymt viktig match”

Jönköpings län ligger i framkant i Sverige – i alla fall när det gäller lokala klimatinvesteringar. När ett av Miljöpartiets språkrör, Per Bolund, besökte Jönköping under måndagen hyllade han de satsningar som görs i länen.

– När vi erbjuder möjligheter att finansiera klimatinvesteringar så står Jönköping redo att ta över stafettpinnen, vi är jätteglada att Jönköping är på tårna, säger Per Bolund.