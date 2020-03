Vid 12.30-tiden under fredagen larmades polisen till en adress i Vaggeryd efter en villaägare upptäckt att ett inbrott begåtts i bostaden. Gärningspersonen hade då tagits sig in i bostaden via ett fönster som var bortplockat från en dörr.

Polisen har gjort en brottsplatsundersökning på platsen och säkrat spår, men ännu är ingen gripen för brottet.

– Smycken och en mindre summa kontanter har tillgripits, däremot har vi inget uppskattat värde av stöldgodset, säger Monica Bergström, presstalesperson vid polisen.

En anmälan om grov stöld genom inbrott har upprättats.