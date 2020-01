Teknikmagasinet har under en längre period brottats med ekonomiska svårigheter. Under sommaren 2019 gick bolaget in i en rekonstruktion, med hopp om att vända den negativa utvecklingen. Trots att den populära prylkedjan valde att stänga olönsamma butiker och satsa på mobilreparationer har ingen vändning kommit. På onsdagen meddelade Teknikmagasinet att rekonstruktionen avbryts och att bolaget istället ansöker om konkurs.

Åtgärderna har inte varit tillräckliga för att vända den negativa trenden.

– Butikshandeln har dock drabbats av en fortsatt sjunkande omsättning och stigande hyror - samtidigt som en försvagad svensk krona har fördyrat varuinköpen från utlandet - så trots utomordentliga insatser från en ny bolagsledning så har det inte varit möjligt att nå lönsamhet, skriver Teknikmagasinet i ett pressmeddelande som Market har tagit del av.

Enligt Market meddelar Teknikmagasinet även att det har funnits intresse för att köpa verksamheten under hösten, och att prylkedjan därför förväntar sig kunna överleva konkursen i någon form.

På Asecs finns Teknikmagasinets butik i Jönköping.

FOTNOT: Jnytt söker butiksägaren i Jönköping för en kommentar.