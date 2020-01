För två veckor sedan rapporterade Jnytt att Teknikmagasinet hotas av konkurs.

Kedjan har under en längre period brottats med ekonomiska svårigheter. Under sommaren 2019 gick bolaget in i en rekonstruktion, med hopp om att vända den negativa utvecklingen. Trots att den populära prylkedjan valde att stänga olönsamma butiker och satsa på mobilreparationer har ingen vändning kommit. Onsdag 15 januari kom beskedet att rekonstruktionen avbrutits och att bolaget i stället ansöker om konkurs.

Åtgärderna har inte varit tillräckliga för att vända den negativa trenden.

”Butikshandeln har dock drabbats av en fortsatt sjunkande omsättning och stigande hyror – samtidigt som en försvagad svensk krona har fördyrat varuinköpen från utlandet – så trots utomordentliga insatser från en ny bolagsledning så har det inte varit möjligt att nå lönsamhet", skrev Teknikmagasinet i ett pressmeddelande.

135 butiker

På onsdagskvällen uppgav TT att småländska Ambia Trading Group köper huvuddelen av Teknikmagasinet för 41 miljoner kronor. Förvärvet omfattar bolagets lager och inventarier, aktierna i det helägda norska dotterbolaget med 35 butiker och en rätt att förhandla om fortsatta hyresförhållanden med cirka 50 butiker i Sverige. En av dem är på Asecs i Jönköping.

Därmed ser konkurshotet ut att vara undanröjt.

Teknikmagasinet har 135 butiker i tre länder, varav 85 butiker i Sverige, och omkring 500 anställda.

Ambia Trading Group äger fem dotterbolag som alla sysslar med olika former av handel. Bolaget är sedan 2014 listat på Spotlight Stock Market.