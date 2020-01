I hela Sverige har konkurserna varken ökat eller minskat under 2019 jämfört med 2018 och 2017. Det visar färsk statisk från kreditupplysningsföretaget UC.

I hela Jönköpings län gick 147 företag i konkurs, en minskning med 3 procent jämfört med 2018. I Jönköpings kommun var minskningen 9 procent och totalt 63 företag gick i konkurs i kommunen under året. Bland andra klädbutiken Partners på Östra Storgatan, Cykelkraft på Solåsen, och Best of Brands på Atollen,

Annons

I Mullsjö kommun inträffade två konkurser, och i Habo kommun fyra stycken.

Fuskar med sina siffror

Analys av konkurserna under 2019 visar att ett av fyra bolag i konkurs visar tydliga tecken på oseriöst eller bedrägligt beteende.

– Det rör sig om bolag som inte betalar skatter som de ska, som fuskar med moms och arbetsgivaravgifter och har orimliga årsredovisningar, säger Richard Damberg, ekonom på UC, i en kommentar.

Var femte bolag som är yngre än tre år går i konkurs.

– Det är väntat och beror på flera faktorer, exempelvis att affärsidén inte håller. Vissa branscher är särskilt utsatta.

Mellansegment i detaljhandeln utsatta

– Enligt konjunkturinstitutet minskar allmänhetens förtroende för Sveriges ekonomi. Det kan komma att påverka vår konsumtion och antalet konkurser framöver, säger Richard Damberg.

Siffrorna visar att konkurserna ökat inom de stora och mest omtalade branscherna under 2019.

– Var fjärde konkurs under 2019 var ett detaljhandelsbolag. Detaljhandelns omstöpning och digitaliseringens frammarsch skapar problem främst för bolag i mellansegmentet, som Twilfit. Bolag med lågprisstrategi som Rusta och Gekås klarar sig bra. Det gör också bolag i premium- och lyxsegmenten, säger Richard Damberg.

– Restaurangbranschen mattades av under året efter flera år av tillväxt. Under 2019 förlorade 700 personer sina jobb i de konkursade restaurangbolagen. 2020 beräknas att 3 procent av alla företag i hotell- och restaurangbranschen kommer att hamna på obestånd.