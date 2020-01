Matcherna mellan HV71 och Färjestad har ofta en slutspelsstämpel över sig, brukar det heta. En jämn nagelbitare som levde ända in till slutsekunderna? Nej, det var inte melodin under tisdagskvällen.

HV71 körde nämligen över SHL-rivalen under långa stunder, och bjöd på ett stort målkalas.

– Man vill aldrig att det ska gå tio matcher mellan man gör mål, men jag har inte varit orolig, säger Alexander Bergström, som fick det att lossna ordentligt med två mål och två assistpoäng.